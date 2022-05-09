Kanser aracı Yerköy’de

Meme kanseri, bağırsak kanseri gibi kanserlerin erken teşhisini sağlanması amacıyla oluşturulan Kanser Tarama aracı Yozgat’ın Yerköy ilçesinde konuşlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Tarama programı kapsamında, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri taraması yapılarak, kanseri erken dönemde yakalayıp tedavi edilmesi amaçlanan kanser tarama aracı bir ay süreyle Yerköy Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet verecek. Mobil kanser tarama aracıyla devam edecek olan kanser tarama ve bilgilendirme faaliyetlerine tüm Yerköy halkı davet edildi.