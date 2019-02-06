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Kanser anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Kanser Günü’ kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara kanser konusunda bilgiler verildi.

Kanser anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Kanser Günü’ kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara kanser konusunda bilgiler verildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Kanser anlatıldı

Dr. Ayşen Sürmen tarafından Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Akif Karaaslan ile birlikte verilen eğitime, Sağlık Personeli, Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Başkan Yardımcıları ve Personeli katıldı. Kanser Kontrol Örgütü tarafından 4 Şubat günü dikkat çekmek, farkındalık yaratmak adına çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı. Farkındalık yaratıp, eğitimler verilerek, önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bireyler, kansere için harekete geçmeye davet edildi. 

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