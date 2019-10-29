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Kanser anlatılacak

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kansere dikkat çekilecek.

Kanser anlatılacak

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kansere dikkat çekilecek.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Kanser anlatılacak

Meme kanserinin, ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğu belirtildi. Erken evrede tespit edilmesi mümkün olan bu kanser ile mücadelede, toplumun bilgilendirilmesinin çok önemli olduğu kaydedildi. Bu amaçla 2004 yılından beri ‘Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirilmesi Etkinliklerinin’ yurt genelinde yapıldığı hatırlatıldı. Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi tarafından, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm bayan personele, Aile Sağlığı elemanlarına yönelik Meme Kanseri bilinçlendirme toplantısı yapıldı. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ayşen Sürmen tarafından Meme Kanseri ve önemi, risk faktörleri, korunma yolları, erken teşhis ve önemi gibi konular vurgulandı, ayrıca diğer kanser taramaları hakkında da bilgilendirme yapıldı. KETEM hemşiresi Canan Şener tarafından tüm bayan katılımcılara kendi kendine meme muayenesi anlatıldı, tüm bayanlar KETEM’e tarama yapılmak üzere davet edildi

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