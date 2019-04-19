Kandile özel program

Programın birisi Çapanoğlu Büyük Cami’de ikisi Bilal Şahin Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Bugün Saat 10.00’da Bilal Şahin Külliyesi’nde bayanlara özel yapılacak etkinlikler, yatsı namazında önce ise Çapanoğlu Büyük Cami ve Bilal Şahin Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Ramazan ayına yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi’nin günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen, günahlardan arınmayı, yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade ettiğini söyledi. Sezik, ‘Allah’ın affının ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye Berat Gecesi denmiştir. Yüce Allah, bu gecede ilâhî rahmetini bolca indirmekte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir’ dedi.