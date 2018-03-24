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Kandil Yozgat’tan yayınlandı

REGAİP Kandili, Yozgat’ın tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’nden TRT1 tarafından naklen yayınlandı

Kandil Yozgat’tan yayınlandı

REGAİP Kandili, Yozgat’ın tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’nden TRT1 tarafından naklen yayınlandı

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Kandil Yozgat’tan yayınlandı

İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan ‘üç ayların’ habercisi Regaip Kandili, önceki gün gece idrak edildi. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, ‘rahmet ve mağfiret gecesi’ olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta tarihi Çapanoğlu Büyük Cami, Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Yozgat’ta mevlit kandili TRT1 tarafından naklen yayınlandı.

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