Kandil simidi dağıttılar

Kurum yöneticileri, öğrencilerle birlikte hazırlanan kandil simitlerini Regaip Kandili münasebetiyle kurum personeline, mahalle sakinlerine, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube personellerine dağıttı. Kandil bilinci oluşturmak, kültürel değerlerimizi hatırlatmak amacıyla dağıtılan kandil simitleri ikramda bulunanlar tarafından beğenildi.
24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Son Güncelleme: 23.03.2018 18:34
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