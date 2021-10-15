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Kandil programı hazır

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Pazar günü Mevlit Kandili olduğunu hatırlatarak Mevlid-i Nebi Haftası için hazırladıkları etkinler hakkında bilgi verdi.

15 Ekim 2021 Cuma 00:51
Kandil programı hazır

 Mevlid-i Nebi haftasının geçmişte farklı bir isimle nisan ayı içerisinde,  son yıllarda ise Peygamberin kameri doğum zamanına çekilerek idrak edildiğini belirten İl Müftüsü Ali Gülden, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği talimatlarla etkinlikler hazırladıklarını ve Mevlid-i Nebi haftasının bugün başlayıp 21 Ekim Perşembe gününe kadar devam edeceğini ifade etti. Peygamberin, toplumun ortak değeri olduğunu, herkesin önder, rehber olarak kabül ettiğini söyleyerek. Mevlit Kandilinde de Vefa başlığını ön plana çıkaracaklarını ifade etti. Bu kapsamda Mevlid-i Nebi haftasını, ‘Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu’ başlığıyla değerlendireceklerini söyleyen İl Müftüsü Ali Gülden, ‘’ Bu haftanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle bu haftanın konusu seçilmiş olan ‘vefanın’ önce bizi yaratan Allahtan başlayarak peygambere, peygamberden onun getirdiği kitaba, kitaptan çevremizde her yaştan insana doğru bir vefaya, karşılıklı anlayışa, sevgiye ve sadakata doğru bir pencere açmasını diliyorum’’ dedi. Hazırladıkları programların hem nüfus açısından hem de 4-6 yaş Kuran Kursları öğrenci sayıları açısından bakıldığında diğer ilçelerden önde olan Sorgun İlçesi’nde de yapılacağını söyledi. •Sümeyye İlhan•

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