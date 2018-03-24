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Kandil ikramı

YOZGATLI iş adamı Bahri Kayabaş, önceki gün icra edilen Regaip kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı.

Kandil ikramı

YOZGATLI iş adamı Bahri Kayabaş, önceki gün icra edilen Regaip kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Kandil ikramı

Kayabaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Kayabaş, önceki gün Çapanoğlu Büyük Camiinde gerçekleştirilen Regaip kandili programı sonrasında cami cemaatine kandil simidi dağıttı. Yaklaşık bin adet kandil simidi dağıttıklarını dile getiren Bahri Kayabaş, ‘’Hayırlı bir günde hayırlı bir iş yapmak istedik. Bu nedenle de Regaip kandilinde Çapanoğlu Büyük Camiinde cemaate kandil simidi dağıttık. Bütün hemşerilerimizin kandilini de bu vesile ile kutladık’’ dedi.

Son Güncelleme: 23.03.2018 18:34
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