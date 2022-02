Kandil idrak edildi

Yozgat Bilal Şahin Camii’nde akşam namazı sonrası başlayan kandil programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Hayırsever İşadamı Bilal Şahin ve vatandaşlar katıldı. Kandil programında Milli İrade Hafızlık Proje Ortaokulu 5 A ve 5 C öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i şerif ve kasideler okundu. Peygamber Efendimizin, Miraç Gecesinde neler yaşandığını anlatan İl Müftüsü Ali Gülden, ‘’Bu gece üç ayların birincisi olan Recep ayının 27’nci gecesi olan Miraç Gecesi, Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakk’ın yüce katına mekândan ve zamandan münezzeh olarak sidre-i müntehaya kadar iletildiği, mübarek mucizenin meydana geldiği bir gecedir. İsra olayı gerçekleşmiştir ki o da gece yürüyüşü demektir’’ dedi. Gülden, Miracın, İslam'ın gayesini sembolize eden üç hediyesi olduğuna işaret ederek, ‘’Peygamber Efendimiz, miraçtan üç büyük hediye ile dönmüştür: Birincisi gözümün nuru, müminlerin miracı dediği namaz; ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti, üçüncüsü de istikametini imana çeviren herkesin sonunda cennete gireceği müjdesidir’’ diye konuştu. Miraç Gecesinin en büyük hediyesinin namaz olduğunu belirten Gülden Namaz ibadetinin önemi üzerinde durarak, ‘’ Miraç gecesinin bize en büyük hediyesi olan namaz, bizi Allah'a yaklaştıran, ulaştıran en güçlü ibadet. Kıyamete inananların ilk hesaba çekileceği ibadet, namaz ibadetidir. Namaz ile yeniden dirilmeli, hayatımıza bir çeki düzen vermeli. Bize zamanı, Rabb'imizin huzurunda muhasebeyi öğreten, her an bize ölümü hissettiren, dünyayı ve ahireti hatırlatan ibadettir namaz. Namazın etkisi, ibadet dışındaki davranışlarımıza da tesir etmeli. Bir müminin miracı, günde 5 vakit namaz kıldığı zamandır, Allah'ın huzuruna manen yükselmesidir’’ dedi. Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şubesi de cami önünde stant kurarak camiye gelen vatandaşlarla kucaklaşıp, çeşitli ikramlarda bulundular. Bilal Şahin Camii’ndeki kandil programı, yapılan dua ve tesbihatın ardından Hayırsever İşadamı Bilal Şahin’in çocuklara hediye vermesi ile sona erdi. Çapanoğlu Büyük Camii de ise Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı çeşitli ikramlarda bulundu. •Sümeyye İlhan•