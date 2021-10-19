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Kandil gecesi idrak edildi

Yozgat’ta Mevlit Kandili nedeniyle tüm camilerde programlar düzenlenirken, başta belediyeler olmak üzere bazı kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri tarafından cami cemaatine çıkışta kandil simidi dağıtıldı.

19 Ekim 2021 Salı 00:55
Kandil gecesi idrak edildi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Mevlit Kandili dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Cami'nde düzenlenen programa katıldı. Cami çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan Vali Polat, Mevlit Kandilinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde Mevlit Kandili dolayısıyla gençlerin katılımı ile sohbet toplantısı yapıldı. Ney dinletisi ardından Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Akdağmadeni Belediyesi Mevlit Kandili dolayısıyla tüm camilerde kandil simidi dağıttı. Camilerde yapılan kandil simidi dağıtımından sonra belediye ekipleri, görevi başında bulunan güvenlik güçleri, hastane personeline de kandil simidi ikram edip, kandilini tebrik etti. Şefaatli Müftülüğü tarafından Merkez Yeşilyurt Camii'nde Mevlit Kandili etkinliği yapıldı. AK Parti Şefaatli Gençlik Kolları, camii cemaatinin Mevlit Kandilini kutlayarak, kandil simidi ikramında bulundu.

Son Güncelleme: 18.10.2021 18:10
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