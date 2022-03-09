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Kanayan yara ‘kadınlara şiddet’

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, "Kadına karşı şiddetle mücadelede Türkiye'nin merhamete değil adalete ihtiyacı var.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:14
Kanayan yara ‘kadınlara şiddet’

 Hakların, hukukun, kanunun, adaletin emri ne ise bunların gereğini eksiksiz ve tam yapmaya ihtiyacımız var." dedi.
Bozdağ, milletin adalet beklentisine cevap veren hakim ve savcıların görevinin önemine işaret ederek, "Verdiğiniz her karar, her bir vatandaşımızın hukukumuza, adaletimize, yargımıza ve devletimize olan güvenini, bağlılığını artıracaktır. Her yanlış karar da hukukumuza, devletimize, adaletimize inancı zayıflatacaktır. O yüzden yargı görevi yapanlar, hak ve adaletin yanında toplumsal birliğimizin, huzur ve güvenimizin, kamu düzenimizin iyi olmasında da çok önemli bir görevi ifa ediyor." diye konuştu.
Türkiye'nin kanayan yaralarından birinin ‘kadınlara şiddet’ olduğunu söyleyen Bozdağ, "Kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz, ahlakımız, Anayasamız ve hukukumuz kadına karşı şiddeti değil kadına karşı saygıyı, insana karşı saygıyı esas alır ve emreder. Bir milletin kültürü, medeniyeti, ahlakı, yasaları kadına karşı şiddeti men edip saygıyı emrederken bu kadar şiddetin, kötülüğün olmasını anlamakta gerçekten zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bozdağ, bu noktada hakim ve savcılara önemli görevler düştüğünün altını çizerek, soruşturma ve yargılamanın adil yürütülmesinin, hak ve adalete göre hükümler verilmesinin, cezaların caydırıcılığının etkin uygulanmasının kadına karşı şiddetin engellenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.•aa•

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