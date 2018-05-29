Kanallarda temizlik

Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sel afetinin yaşandığı tarım alanlarında incelemelerde bulunarak, tespitte bulundu. Yapılan tespitler doğrultusunda çalışmalar hemen başlatıldı. Kadışehri ilçesinin Kabalı Köyünde aşırı yağışa bağlı olarak meydana gelen taşkın sonrasında yapılan inceleme sonrasında, ihtiyaç duyulan iş makinaları ivedilikle nakledilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Yukarı havzadan gelen büyük kaya ve taş parçalarının taşkın koruma kanalını tıkaması sonrasında duvar arkalarına geçiş meydana geldiği, kanalda ve bir kısım arazide zarara yol açtığı belirlendi. Olayda herhangi bir can kaybının olmadığı, Taşkın Koruma Kanalı temizliği ve dere ıslahı makine imkanları ile devam ettirildiği bildirildi.