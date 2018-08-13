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Kanallar temizlendi

YERKÖY Yenimahalle, Köseli, Sekili Sulama Birliklerine bağlı su kanalları temizlenerek, tarımsal sulamanın önü açıldı.

Kanallar temizlendi

YERKÖY Yenimahalle, Köseli, Sekili Sulama Birliklerine bağlı su kanalları temizlenerek, tarımsal sulamanın önü açıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Kanallar temizlendi

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri, sulama kanalları ve onarım bekleyen arazi yollarına müdahale etti. Tarımsal faaliyetlerin aksamaması adına Yenimahalle, Köseli, Sekili sulama birliklerine bağlı kanalar ile ilçe merkezindeki su kanalı temizlendi. Drenaj kanalları ve regülatörlerin de temizliği yapıldı. Arazi yollarının da bakım onarım gerçekleştirerek, kullanışlı hale getirildi.

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