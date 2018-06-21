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Kanallar temizlendi

YOZGAT’ta sulama amaçlı kanallarda, yağışlara bağlı olarak meydana gelen olumsuzluklar DSİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla giderildi.

Kanallar temizlendi

YOZGAT’ta sulama amaçlı kanallarda, yağışlara bağlı olarak meydana gelen olumsuzluklar DSİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla giderildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Kanallar temizlendi

DSİ ekipleri, Çekerek İlçe merkezinde aşırı yağışa bağlı olarak meydana gelen taşkın sonrasında makine imkânları ile başlatılan dere ıslahı çalışmaları tamamlandı. Kadışehri İlçesinin Derbent, Kıyılı ve Örencik köyleri, köy içi derelerinde DSİ ekipleri tarafından taşkın yönüyle incelemelerde bulunuldu. Kadışehri İlçesinin Kabalı Köyü ile birlikte Akdağmadeni İlçesinin Tarhana Köyünde aşırı yağışa bağlı olarak meydana gelen taşkın sonrasında temizlik ve dere ıslahı çalışmaları da sonuçlandırıldı.

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