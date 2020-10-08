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KANALLAR TEMiZLENDi

Sarıkaya ilçe merkezinden geçmekte olan taşkın koruma kanalında belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması yapılarak, pis koku yayılması önlendi.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:53
KANALLAR TEMiZLENDi

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, çiftçilerin yüzde 80’inin arazilerine gitmek için kullandığı, çevre köylerin bağlantı yolu olan Yokuş Altı olarak bilinen yoldaki çalışmaların tamamlandığını söyledi. Başkan Altıntaş, yıllardır tehlike arz eden, can ve mal kaybına neden olan yolun altyapısını tamamladıktan sonra asfalt serimini de yaptırarak ulaşıma açtıklarını kaydetti.SARIKAYA ilçesinde, ilçe merkezinden geçmekte olan Devlet Su İşleri’ne ait taşkın koruma kanalı belediye ekipleri tarafından temizlenerek, çevreye pis koku yaymasının önüne geçildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçe merkezindeki taşkın koruma kanallarında gerekli temizlik çalışmasının yapıldığını söyledi. Başkan Açıkel, kanallar içerisinde biriken atık ve yosunların çevre kirliliği ile birlikte etrafa pis koku yaydığını anlattı. Açıkel, çevre temizliği açısından kanal içerisine atık madde atmamasını da isteyerek, kanal içerisindeki ot ve yosun birikintilerinin hem görüntü açısından hem de çevreye verdiği zarar açısından olumsuzluk gösterdiğine dikkat çekti. Başkan Açıkel, ‘’Belediye ekiplerimiz kanal içerisinde gerekli temizlik çalışmasını yaptı. Ekiplerimiz, ilçemizin her bölgesinde çalışıyor, temizlik yapıyor. Vatandaşlarımızdan da temizlik işçilerimize yardımcı olmalarını, çöplerini çöp tanklarına bırakmalarını bekliyoruz’’ diye konuştu. 

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KANALLAR TEMiZLENDi
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