Kanallar tamam

Taşkın riskini en alt seviyeye indirmek ve sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla DSİ tarafından Yozgat’a 53 taşkın koruma tesisi inşa edildiği öğrenildi. Yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla inşa edilen 53 taşkın koruma tesisiyle birlikte, il genelinde 45 meskun mahal ve 14 bin 800 dekar arazinin taşkın zararlarından korunduğu belirtildi. Ayrıca 6 dere ıslahı inşaat çalışması, 2 dere ıslahında da planlama ve proje çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.