Kanallar ıslah ediliyor

Kadışehri İlçesinin Kabalı Köyünde bulunan 5 bin dönümlük meyve bahçesi içerisinden geçen dere yatağında ıslah çalışması başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yerköy ilçesi Aşağısekili Sulama Sahası dahilinde bulunan Acıköy’de aşırı yağışa bağlı olarak ekili arazilerde meydana gelen su baskını sorun yarattı. DSİ ekipleri, yaptıkları makinalı çalışma ile sorunu çözümledi. Sorgun İlçe merkezinde bulunan Eğriöz ve Delibaş Derelerinde makine imkanları ile başlatılan ıslah çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.