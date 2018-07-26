Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95369
ALTIN
189.000
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.2961
EURO
5.6341

Kanallar ıslah ediliyor

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Yozgat il genelindeki kanallardaki ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Kanallar ıslah ediliyor

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Yozgat il genelindeki kanallardaki ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
12 Okunma
Kanallar ıslah ediliyor

Kadışehri İlçesinin Kabalı Köyünde bulunan 5 bin dönümlük meyve bahçesi içerisinden geçen dere yatağında ıslah çalışması başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yerköy ilçesi Aşağısekili Sulama Sahası dahilinde bulunan Acıköy’de aşırı yağışa bağlı olarak ekili arazilerde meydana gelen su baskını sorun yarattı. DSİ ekipleri, yaptıkları makinalı çalışma ile sorunu çözümledi. Sorgun İlçe merkezinde bulunan Eğriöz ve Delibaş Derelerinde makine imkanları ile başlatılan ıslah çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Proje yılı oldu
Proje yılı oldu
Yol yapımı devam ediyor
Yol yapımı devam ediyor
YOBİS yollarda
YOBİS yollarda
Eğitim ve beceri protokolü
Eğitim ve beceri protokolü
Çamlıkta 43 bitki türü tespit edildi
Çamlıkta 43 bitki türü tespit edildi
Orman yangını eğitimi verildi
Orman yangını eğitimi verildi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim