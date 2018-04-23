Kanalizasyonsuz köy kalmayacak

42 köyde doğal arıtma tesisi kurularak, atık sular damıtılıp, sulamaya tahsis edildi. Yozgat’ta 2017 yılı sonu itibariyle 559 köyden, 497’isi 43 milyon 485 bin 217 lira harcanarak kanalizasyon tesisine kavuşturuldu. Belde iken köye dönüşen 26 yerleşim alanlarından ihtiyacı olan 23 köyün kanalizasyon rehabilitasyonu da 6 milyon 472 bin 137 liralık harcama ile tamamlandı. Projesi tamamlanan Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyü kanalizasyon yatırımı bu yıl bitirilmesi planlandı. Kanalizasyonu bulunmayan 62 köyden 11’inin kanalizasyon çalışması yatırım programına dahil edildi. 12 köyde teknik nedenlere bağlı, 27 köyün nüfusunun 10 hane ve altında bulunması nedeniyle çalışma yapılamadığı kaydedildi. Yozgat’ta geçen yıl 42 köyde doğal arıtma tesisi kuruldu. Fosseptik tesisinden çıkan evsel atık su, yapay sulak alanlar oluşturularak sulama suyu kalitesinde doğaya deşarj edilmeye başlandı.