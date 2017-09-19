Kanalizasyon tamam

Kababel Köyü’nde geçtiğimiz ay başlayan kanalizasyon yapım işinin sonuna gelindi. Özel İdare tarafından yürütülen proje kapsamında yaklaşık 100 eve kanalizasyon bağlantısı yapıldı.

Civar köylerin kanalizasyon alt yapısı tamamlanmasına rağmen, Kababel Köyü’nde çalışmalar sürmekteydi.

Geçtiğimiz ay başlayan çalışmayla köy halkı kanalizasyona kavuşmuş oldu.

Köy Muhtarı Erdoğan Bektaş, köyde kışın 19 hane bulunduğunu yazın ise bu rakamın ciddi manada arttığını ve 100 haneyi bulduğunu söyledi.

Kababel Köyü’nün yaklaşık 25 senedir kanalizasyon hizmeti beklediğini aktaran Erdoğan Bektaş, “Bu sene köyümüzün kanalizasyonu yapıldı. İş tamamlanma aşamasına geldi. Köy halkı adına bu hizmet için ilgili devlet kurumumuza ve yöneticilerine teşekkür ederiz” dedi.

Erdoğan Bektaş, köyün birçok ihtiyacı ve eksiğini Kababel Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vasıtasıyla giderdiklerini de belirtti.

Köy Muhtarı Bektaş, “Derneğimizin maddi katkılarıyla okulumuza etkinliklerimiz için bir sahne yaptık. Bunun dışında okul etrafında çevre düzenlemesi yaptık. Bu hizmetler için derneğimiz yaklaşık 60 bin TL katkıda bulundu. Dernek başkanımız ve üyelerimize de katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.