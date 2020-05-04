Kanalizasyon çalışması

KADIŞEHRİ ilçesine bağlanan, daha önce köy olan Vasfıbey’in kanalizasyon sorunu da çözümlendi. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, korona virüsü ile mücadele çalışmalarının devam ettiği şu günlerde, belediye olarak diğer hizmetleri de yerine getirmeyşe çalıştıklarını söyledi. Başkan Akın, ‘’Vasfıbey Mahallemizdeki 600 metrelik kanalizasyon çalışmamızı tamamladık. Bu yıl projelendirdiğimiz diğer yatırım ve çalışmalarımızı da zaman içerisinde devreye sokacağız’’ dedi.