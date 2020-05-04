Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Kanalizasyon çalışması

Kadışehri ilçesinde Vasfıbey Mahallesi kanalizasyon sorunu çözümlendi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:49
Kanalizasyon çalışması

KADIŞEHRİ ilçesine bağlanan, daha önce köy olan Vasfıbey’in kanalizasyon sorunu da çözümlendi. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, korona virüsü ile mücadele çalışmalarının devam ettiği şu günlerde, belediye olarak diğer hizmetleri de yerine getirmeyşe çalıştıklarını söyledi. Başkan Akın, ‘’Vasfıbey Mahallemizdeki 600 metrelik kanalizasyon çalışmamızı tamamladık. Bu yıl projelendirdiğimiz diğer yatırım ve çalışmalarımızı da zaman içerisinde devreye sokacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kanalizasyon çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kan bağışı kampanyası…
Kan bağışı kampanyası…
Denetimler aralıksız sürüyor
Denetimler aralıksız sürüyor
Yardıma aracı oldular…
Yardıma aracı oldular…
İhtiyaç sahiplerine yardım
İhtiyaç sahiplerine yardım
İhtiyaçlar karşılanıyor…
İhtiyaçlar karşılanıyor…
Başkan operatör gibi…
Başkan operatör gibi…
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim