Kanalizasyon çalışması

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçenin kanalizasyonu ile ilgili altyapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çakır, ‘’Şehrimizin gelecek 50 yılını planlayarak yapımına başladığımız Atık Su Arıtma Tesisi inşaatımızın ana şebeke hattı derin kazısı yapımı devam etmektedir. Yunus Emre Mahallemizin en büyük sorunlarından ve yıllardır çözülemeyen kanalizasyon alt yapı sorununu bin 500 metre yapmış olduğumuz ana hat derin kazısı ile iletim hattına bağlayarak tamamen çözüyoruz’’ dedi.