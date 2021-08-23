Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1444.63
ALTIN
486.19
DOLAR
8.4818
STERLİN
11.6335
EURO
9.9602

Kanalizasyon çalışması

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Kanalizasyon yenileme çalışmaları devam ediyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:47
Kanalizasyon çalışması

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçenin kanalizasyonu ile ilgili altyapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çakır, ‘’Şehrimizin gelecek 50 yılını planlayarak yapımına başladığımız Atık Su Arıtma Tesisi inşaatımızın ana şebeke hattı derin kazısı yapımı devam etmektedir. Yunus Emre Mahallemizin en büyük sorunlarından ve yıllardır çözülemeyen kanalizasyon alt yapı sorununu bin 500 metre yapmış olduğumuz ana hat derin kazısı ile iletim hattına bağlayarak tamamen çözüyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kanalizasyon çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KARPUZ HASADI BAŞLADI
KARPUZ HASADI BAŞLADI
KUR’AN KURSLARI TAMAMLANDI
KUR’AN KURSLARI TAMAMLANDI
Finale kaldı
Finale kaldı
Kuraklık masaya yatırıldı
Kuraklık masaya yatırıldı
Park açıldı
Park açıldı
Farkındalık çalışması
Farkındalık çalışması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim