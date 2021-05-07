Kanalizasyon çalışması

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, 2014 yılında söz vermelerine karşılık, imar çalışması yapılmaması nedeniyle bugünlere kalan altyapıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Mertoğlu, imar çalışmalarını 2018 yılında tamamlayarak, Musubaba Mahallesinin altyapı kanalizasyon çalışmaları ile ilgili projenin geçen yıl meclis tarafından onaylandığını bildirdi. Mertoğlu, ‘’2021 yılında Musubaba Mahallemizde altyapı yenileme ve kanalizasyon çalışmalarımızı başlattık’’ dedi. Başkan Mertoğlu, belde içerisinden geçen Üzümcü ve Çavşak derelerinin ıslahıyla ilgili olarak Devlet Su İşleri (DSİ) teknik ekibinin Mart ayı içerisinde incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. Mertoğlu, Üzümcü ve Çavşak derelerinde DSİ tarafından yapılan taşkın koruma kanalları, yeni imara açılan mahallelerde ilave kanal ihtiyaçlarına yönelik tespitlerin yapıldığını, bu tespitler doğrultusunda proje hazırlanıp, uygulanacağını bildirdi.