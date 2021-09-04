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Kanalizasyon çalışmaları

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Eymir beldesinde belediye tarafından başlatılan kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları sürüyor.

04 Eylül 2021 Cumartesi 00:57
Kanalizasyon çalışmaları

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, AA muhabirine, beldeye bağlı Akocak Mahallesi'nin yeni yapılandırılan bölümü olan Çayyolu Caddesi Şehit Mikail Çetin Sokak’ta vatandaşların su ve kanalizasyon sorunu yaşadıklarını belirtmesi üzerine çalışma başlattıklarını söyledi. Belde yakınındaki dağdan getirilen suyun depoya bağlandığını ifade eden Mertoğlu, "Suyu 7 kilometre uzunluğundaki boru hattı ile depomuza bağladık. Şimdi buradan evlere şebeke çekiyoruz. En kısa zamanda bu mahallemizin sakinlerinin su sıkıntısı giderilmiş olacak. Yine kanalizasyon çalışmalarımız da sürüyor. Onun da tamamlanmasıyla mahallemizin altyapı sorunları çözülmüş olacak" dedi. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Kanalizasyon çalışmaları
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