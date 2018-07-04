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Kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

SORGUN Belediyesi, son çalışmalarla ilçede kanalizasyonsuz mahalle kalmamaesı için çalışmalarını sürdürüyor. 

Kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

SORGUN Belediyesi, son çalışmalarla ilçede kanalizasyonsuz mahalle kalmamaesı için çalışmalarını sürdürüyor. 

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, ilçede kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarına hız verdiklerini hatırlatarak, Yeni Mahalle iki, Yazlak Mahallesinde bir cadde ile Yeni Hastane bölgesinde altı yağmursuyu çalışması, Ahmet Efendi Mahallesi ve TOKİ altı kanalizasyon hattı çalışması yapıldığını kaydetti. Gürbüz, kanalizasyon ana hattının ilçenin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandığını hatırlatarak, önceki yıllarda çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını ifade etti.

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