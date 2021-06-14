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Kanalda sona gelindi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin iki mahallesinin içinden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait üstü açık taşkın sulama kanalının, çevreye mikrop saçmasını önlemek, trafiği rahatlatmak amacıyla başlatılan çalışmaların sonuna gelindi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:23
Kanalda sona gelindi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, sel felaketleri başta olmak üzere olası yağışlarda yerleşim birimlerinin can damarı konumunda bulunan taşkın su kanallarının tehlike saçmaya başladığı belirtilerek, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan çalışmaların sonuna gelindi.
Boğazlıyan ilçesinin iki büyük mahallesi içerisinden geçen, ilçe merkezini ikiye bölen kanalın hem kirliliği, hem de korunmasız olması vatandaşların tepkilerine neden olmuştu. Bunun üzerine kanalın ıslah edilmesine yönelik hazırladığı projeyi ihale ederek, çalışmalara başlayan DSİ, çalışmaların sonuna gelindiğini duyurdu. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Boğazlıyan İlçe Merkezi Tozluyurt Deresi Taşkın koruma çalışmalarının önemli bölümünün tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, ‘’İş kapsamında bin metre betonarme dik duvarlı kanal, yol geçişleri için betonarme köprü, emniyet tedbirleri kapsamında 2 bin metre panel çit imalatı tamamlanmıştır. Ayrıca Yahyalı, Çatak ve Yenikışla Köylerinde yeraltı suyu drenajı amaçlı yaklaşık 4 bin 350 toprak kanal kazısı ve 3 adet betonarme köprü yapılacaktır’’ denildi.

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