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Kanal yapımında sona gelindi

YERKÖY ilçesinin Zencir Köyü içerisinden geçen Çallılıkoyak Deresindeki taşkınların önüne geçilmesi amacıyla geçen yıl yapımına başlanılan kanal ıslah çalışmalarının sonuna gelindiği açıklandı.

Kanal yapımında sona gelindi

YERKÖY ilçesinin Zencir Köyü içerisinden geçen Çallılıkoyak Deresindeki taşkınların önüne geçilmesi amacıyla geçen yıl yapımına başlanılan kanal ıslah çalışmalarının sonuna gelindiği açıklandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Kanal yapımında sona gelindi

Devlet Su İşleri 122’inci Şube kontrolündeki çalışmaların ihalesi geçen yıl Ekim ayında yapıldı. Köy içerisinden geçen Çalılıkoyak Deresi kenarına dik duvarlı beton kanal ve taban betonu ile birlikte bin metre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde kurluk, 4 menfez yapım çalışmalarına yer tesliminin ardından bu yıl Mayıs ayının ilk haftasında başlanıldığı kaydedildi. Bugüne kadar, temel kazısı, menfez imalatları, çift taraflı beton duvar imalatı proje kapsamında 442 metrelik bölümü tamamlandı. Duvar arkası ve menfez dolguları bitirildi. Proje kapsamında işin yüzde işin 85’lik kısmının bitirildiği, geriye kalan, çift taraflı duvar üzerine yapılacak olan panel korkuluk imalatının önümüzdeki günlerde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

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