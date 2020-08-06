Kanal üzerindeki köprüler de tamam

KADIŞEHRİ İlçesindeki derelerin ıslahına yönelik Devlet Su İşleri tarafından 2011 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, ıslah edilen dereler üzerine yapımı planlanan köprü inşaatları da tamamlandı. Kadışehri Belediye Başkanı irfan Akın, ‘’Dere ıslahı çalışmamız sonucu bahçeler ile ilçemiz arasındaki irtibatın kesilmesinden kaynaklanan ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmak için yapmakta olduğumuz köprü tamamlanmak üzere. Bu köprüyü kullanarak vatandaşlarımız bahçelerine rahatlıkla ve sağlıklı bir şekilde ulaşacaklardır’’ dedi. Dere ıslah çalışmalarının daha önce tamamlandığını bildiren Başkan Akın, ilçede kalıcı yatırımın yapılmasında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.