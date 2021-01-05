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Kanal ıslahına hazırlık

SARIKAYA ilçe merkezinden geçen taşkın koruma kanalının ıslahına yönelik hazırlıklara başlanıldı.

05 Ocak 2021 Salı 00:13
Kanal ıslahına hazırlık

 Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçenin bir ucundan diğer ucuna kadar uzanan Taşkın Koruma Kanalı’nın yüzde 50’lik kısmında tamamlanan ıslah çalışmasının kalan kısımlarının yeni dönem yatırım programına alındığını söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Bu kapsamda Hacı Hasan Bor Parkı alt kısmından Sarıkaya Beton Santraline kadar uzanan kısımda ıslah çalışması gerçekleştirilecek. Buna istinaden çalışma yapılacak alanlar personellerimiz tarafından temizlenerek ıslah çalışmalarına hazır hale getiriliyor’’ dedi.

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Kanal ıslahına Hazırlık
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