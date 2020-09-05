Kanal çalışmalarına devam

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Barajı sularını yıllardır kirlenmesine neden olan Çatakkaya ve Domuboğazı Derelerinin ıslahına yönelik başlattıklarını çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi. Başkan Çakır, hayvansal atıklar ile yerleşim yerlerinin kanalizasyonunun bu derelere karışıp, Çekerek ırmağına aktığını hatırlattı. Başkan Çakır, ‘’Göreve geldiğimiz günden beri yapmış olduğumuz çalışma sonucu Çatakkaya ve Domuboğazına trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal yapımına başladık. İmar planımız doğrultusunda köprü geçişleri, yan yol çalışmaları, yol geçiş güzergahlarını da dahil ederek yeni açılacak imar planı doğrultusunda yaklaşık 5 Kilometre kanalizasyon hattı yapımımızda son aşamalara geldik’’ dedi. Başkan Çakır, kanal imalatlarının tamamlandığı kesimlerde korkuluklar ile güvenlik tedbiri çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Başkan Çakır, ‘’Tamamlandıktan sonra kanalizasyonlar ve hayvansal atıklar barajımızı kirletmeyecek. Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve Tüm Emeği Geçenlere çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’’ diye konuştu.