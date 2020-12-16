KAN VERENLER MUAF

YOZGAT Kızılay Kan Merkezi tarafından her hafta sonu Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılan Kan Bağışı Mobil aracında kan bağışında bulunan kişilerin, bağış yaptıkları gün kısıtlamadan muaf olduğu belirtildi. Hafta sonunda Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılan Kızılay Kan Bağış Mobil aracında sokağa çıkma yasağına rağmen Cumartesi günü 21, Pazar günü ise 27 kişiden kan bağışı alındı. Yozgat Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemde kan vermek isteyen vatandaşların www.kanver.org adresinden orada belirtilen saatler arasında randevu alarak kan bağışına gelebileceklerini söyledi. Cansız, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında kan bağışı için randevu alan bağışçıların cep telefonlarına gelen mesajı ilgili kolluk kuvvetlerine göstermeleri durumunda cezai işlem uygulanmayacağını ve kısıtlamadan muaf tutulacağını vurguladı. Cansız, ‘’Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyen bağışçılarımız bu şekilde kan bağışında bulunabilirler’’ dedi.

8 BİN 800 BAĞIŞ

Yozgat Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, bu yıl içerisinde il genelinde 8 bin 800 kan bağışı toplandığını, bu rakamın yıl sonu hedeflerinin yüzde ellisinin biraz üstüne tekamül ettiğini ifade etti. Bu rakamı normal günler için düşünüldüğünde düşük olduğunu belirten Cansız, ‘’Fakat Mart ayından beri pandemi sürecinde olduğumuz için ortalama yurt genelinde 3’te bir civarında düşüş oldu. Bu durumda yarıyı geçmiş olmaktan memnunuz tabi ki. Normal günlerden değerlendiremeyeceğimiz için pandemi döneminde 8 bin 800 yılsonunda da 9 bin ile kapatırsak Yozgat için iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu. (İhsan ÇELİKKAYA)