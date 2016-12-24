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Kan veren ülkücüler

24 Aralık 2016 Cumartesi 04:20
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Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nde ülkücü gençler kan bağışında bulunarak örnek oldular.

Kan veren ülkücüler
Akdağmadeni Ülkü Ocakları Meslek Yüksek Okulu Teşkilatı mensubu gençler Kızılay Yozgat Şubesi Kan Merkezi’nin kan bağışı kampanyası çerçevesinde kurulan stantta kan bağışında bulundu. 
Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek olan ülkücü gençler; “Şunu biliyoruz ki verdiğimiz her kan damlası insanların sağlığına kavuşmasına vesile olacak. Bu bilinçle vatanını, milletini seven ve bu uğurda her zaman örnek olmaya çalışan biz ülkücü gençler kan bağışında bulunarak örnek de olmak istedik. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizler kanımızı da canımızı da seve seve vatanımız için feda etmeye hazırız” dediler. 

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