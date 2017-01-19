Kan verdiler

Memur Sen mensubu üyeler Yozgat Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulundu. Kan bağış kampanyasına Yozgat Memur Sen Başkanı Kenan Şerefli’de katıldı.

Sendika mensubu yaklaşık 50 üye kan vererek, Kızılay’ın kan bağış kampanyasına gönüllü destekte bulundu.

Memur Sen Başkanı Kenan Şerefli, kan bağışının acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğu bilincinden hareketle, sendika olarak Kızılay ile bir protokol imzaladıklarını ve bu kapsamda, Yozgat Memur Sen olarak sendika mensuplarıyla birlikte kan verdiklerini beyan etti.