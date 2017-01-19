Kan verdiler

Memur Sen mensubu üyeler Yozgat Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulundu. Kan bağış kampanyasına Yozgat Memur Sen Başkanı Kenan Şerefli’de katıldı.
Sendika mensubu yaklaşık 50 üye kan vererek, Kızılay’ın kan bağış kampanyasına gönüllü destekte bulundu.
Memur Sen Başkanı Kenan Şerefli, kan bağışının acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğu bilincinden hareketle, sendika olarak Kızılay ile bir protokol imzaladıklarını ve bu kapsamda, Yozgat Memur Sen olarak sendika mensuplarıyla birlikte kan verdiklerini beyan etti.
Yozgat Kızılay Şube Başkanı Ekrem İlker’de, Memur Sen Başkanı Kenan Şerefli ve sendika üyelerine kampanyaya verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Ekrem İlker, tüm Yozgatlı vatandaşları kan bağışına davet ederek, Yozgat Kızılay Kan Merkezi’nin her zaman kan bağışındı bulunmak isteyen vatandaşlara kapısını açık tuttuğunu hatırlattı.
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