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Kan bağışına destek

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kan bağışına destek

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Kan bağışına destek

Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı Yozgat Şubesi ekiplerince yürütülen kan bağış kampanyasında Yozgat POMEM öğrencileri, Kızılay'a kan bağışında bulundu. POMEM Spor Salonu'nda düzenlenen kan bağış kampanyasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. POMEM öğrencilerine kan bağışına gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür eden Kızılay Yozgat Şubesi Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız,"Polis Haftası kutlamaları kapsamında POMEM öğrencilerimiz Kızılay şubemize kan bağışında bulundu. Gün sonunda hedefimiz olan 450 ünite kana ulaştık. Verilen her ünite kan bir hayat kurtarmaya vesile olacak." dedi.

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