Kan bağışı yaptılar

Yozgat Valiliği Fuaye Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Defterdar Erdoğan Yıldıraner, Defterdarlık personeli ve Kızılay yetkilileri katıldı. Defterdar Erdoğan Yıldıraner, her yıl vergi haftasında tüm personel ile kan bağışına destek verdiklerini belirtti. Defterdar Yıldıraner, “Güçlü devlet için vergini, gazilerimiz için kanını ver” düşüncesiyle kan bağışına destek olduklarını ifade etti. Gazilerin vatanımız için seve seve canını feda etmekten çekinmediklerini vurgulayan Yıldıraner, “Bizler de hem vatandaş olarak hem de Resmi Kurumlar olarak kanımızı vermeliyiz. Biz de Yozgat Defterdarlığı olarak bugün kan bağışında bulunarak Vergi Haftası içerisinde önemli bir etkinlik yapmış oluyoruz ve herkesi düzenli olarak Türk Kızılay’ına kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.