Kan bağışı kampanyası

İstasyon Meydanında konuşlanan tırda başlatılan kampanya kapsamında, 4 gün boyunca vatandaşlardan kan bağışı alınacak. Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. Ümit Yıldız, kan bağış kampanyalarını aralıksız sürdürdüklerini ve bütün ilçeleri gezdiklerini söyledi. Sağlıklı olan herkesin kan vermesi gerektiğini belirten Yıldız, "Kan, yapay olarak üretilmeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvıdır. Yeni doğan ve kanının değişmesi için kana ihtiyacı olan hemofilili ve talasemili hastalarımız, açık kalp ameliyatı geçirecek insanlarımız, trafik kazalarında yaralanan vatandaşlarımızın sizlerin bağışlayacağı kana ihtiyaçları vardır. Onlara ancak sizler hayat verebilirsiniz. Çünkü kan hayattır" dedi.

Türk Kızılayı'na ait kan merkezlerinin bu isteklere cevap verebilmesi için, kan stoklarının her zaman için yeterli seviyede olması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Bunun için sağlığı yerinde olan kişilerin kan vermesi gerekir. Bu anlamda Türk Kızılayı'na ait kan tırımız Yerköy ilçemizde 4 gün süreyle duracaktır. Yerköy halkımızı kan vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.