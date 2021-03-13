Kan Bağışı Kampanyası

Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat dönemi ‘Maske, Mesafe ve Temizlik’ kurallarına uygun olarak, Türk Kızılay’ı Gezici Kan Bağışı aracını ziyaret etti. Kan vermenin hayat kurtaracağını dile getiren Kaymakam Cihangir, ‘’Kan bağışında bulunma bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesi gerekir’’ dedi. Cihangir, kan bağışı kampanyasında görev alan Kızılay personeline, kan bağışına destek veren Jandarma ve Emniyet personeli ile yüksek oranda katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.