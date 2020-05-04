Kan bağışı kampanyası…

YOZGAT Bozok Üniversitesi akademik kadrosu, Korona Virüs salgını ile mücadele sürecinde Yozgat ve ülke genelinde Kızılay ile birlikte hastanelerde kan stoklarının azalmasına dikkat çekmek üzere harekete geçti. Akademisyenler önce kan bağışında bulundu, sonrasında da vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen ile birlikte Cumhuriyet Alanı’ndaki Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ni ziyaret etti. Kan bağışında bulunan Rektör Karadağ ve Genel Sekreter Kölemen, vatandaşlara da kan bağışında bulunmaları için çağrı yaptı. Karadağ, kan bağışının hem insanın kendi sağlığı hem de başkalarının hayatını kurtarmak açısından hayati bir önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Karadağ, "Korona virüs salgını mücadelesi sürecinde Yozgat ve ülke genelinde Kızılay ve hastanelerde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay halkımızı kan bağışına davet etti. Kan bağışı ile hayat bulacak hastalarımız için tüm personelimizin Kızılay Kan Merkezleri'ne kan bağışında bulunmalarını rica ediyorum" dedi.