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Kan bağışı

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Kızılay Kan Bağış Merkezi’ni ziyaret ederek bağışta bulundu.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:21
Kan bağışı

SORGUN Kaymakamı Bahadır Güneş, Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen kampanyada kan bağışında bulundu. Kan bağışı kampanyasına destek olmak ve vatandaşları teşvik etmek amacıyla kan bağışında bulunan Güneş, "Unutmayalım ki bir gün hepimizin kana ihtiyacı olacaktır. Hemşehrilerimizi kan bağışına davet ediyorum. Duyarlı vatandaşlarımız biliyorum ki bu süreçte bu kampanyaya ilgi gösterip kan verip hayat kurtaracaklar" dedi. Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer ise Kaymakam Güneş'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Her zaman olduğu gibi bu kez de Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına Sorgunlu vatandaşlarımızın ilgisi çok yüksek. Bu kampanyada bizleri yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımız Bahadır Güneş'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (Şahin Özmen)

Anahtar Kelimeler:
Kan Bağışı
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