Kamyonet devrildi

Edinilen bilgiye göre kaza dün gece Sorgun’a bağlı Yeniyer Beldesi Ahmetfakılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kazada 50 yaşındaki N. K. yönetimindeki 07 EEL 57 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

