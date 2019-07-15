Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
0
ALTIN
260.968
DOLAR
0.0000
STERLİN
7.2028
EURO
0.0000

Kamulaştırmaya devam

YOZGAT’ta tarım alanlarının sulanmasına yönelik projelendirilip, inşaatları devam eden baraj ve göletlerle ilgili istimlak çalışmaları devam ediyor.

Kamulaştırmaya devam

YOZGAT’ta tarım alanlarının sulanmasına yönelik projelendirilip, inşaatları devam eden baraj ve göletlerle ilgili istimlak çalışmaları devam ediyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
28 Okunma
Kamulaştırmaya devam

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesi Bahadın Sarıhamzalı Göleti Ulaşım Yolu inşaatı ile ilgili taşınmazların kamulaştırmasına başladı. Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu ile taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri köyde bir araya geldi. Uzlaşma görüşmeleri yapıldı. Sarıhamzalı Bahadın Gölet’i inşaatı tamamlandığında, 11 bin 120 dekar tarım alanı sulanacak. Sulama ile birlikte 2018 yılı birim fiyatları ile dekar başına 890 lira gelir artışı, bin kişiye istihdam alanı, milli ekonomiye yıllık 8 milyon 812 bin 870,54 lira katkı sağlanması hedeflendi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
UNUTMADIK!
UNUTMADIK!
Kayalar hasret giderdi
Kayalar hasret giderdi
Kutsal Topraklara yolculuk
Kutsal Topraklara yolculuk
Hayatlar değişiyor
Hayatlar değişiyor
Şeyhzade Dualarla Anıldı
Şeyhzade Dualarla Anıldı
Polis Adayları Moral buldu
Polis Adayları Moral buldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim