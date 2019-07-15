Kamulaştırmaya devam

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesi Bahadın Sarıhamzalı Göleti Ulaşım Yolu inşaatı ile ilgili taşınmazların kamulaştırmasına başladı. Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu ile taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri köyde bir araya geldi. Uzlaşma görüşmeleri yapıldı. Sarıhamzalı Bahadın Gölet’i inşaatı tamamlandığında, 11 bin 120 dekar tarım alanı sulanacak. Sulama ile birlikte 2018 yılı birim fiyatları ile dekar başına 890 lira gelir artışı, bin kişiye istihdam alanı, milli ekonomiye yıllık 8 milyon 812 bin 870,54 lira katkı sağlanması hedeflendi.