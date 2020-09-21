Kamulaştırmaya devam

YOZGAT’ın tarihi simgelerinden birisi olan Çapanoğlu Büyük Cami’nin çevre düzenlemesine yönelik ihalenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmasının ardından, geçtiğimiz haftanın son gününde yer teslimi yapılıp, inşaat çalışmalarına başlandı. Bölgede bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırma kapsamında başlatılan kamulaştırma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Geldiğimiz nokta itibari ile kamulaştırma işlemlerinin pek çoğunu yaptık. Diğer kamulaştırma yapamadığımız yerleri acele kamulaştırma ile birlikte de yapıp, bir ay sonra kendimize ait olan arsayı kazandırmış olacağız’’ dedi. Başkan Köse, projede 270 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, aşevi, sosyal alanlar, meydan olacağını ifade etti, projenin tamamlanmasıyla birlikte tarihi Çapanoğlu Büyük Cami etrafının güzel bir görünüme kavuşacağını bildirdi. Başkan Köse, ‘’Toplu Konut İdaremiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve belediyemiz iş birliği ile ihale yapıldı. Yaklaşık 20 Milyon lira bedelli bir ihaleyi alan firmaya yer teslimimizi yaptık, çalışmalara başlanıldı. Yaklaşık 10 Bin metrekarelik bir proje alanımız var. Bu proje alanı içerisinde yeni tip lavabolarımızın, kültür evimizin, kültür merkezimizin olduğu, aynı zamanda da imalathanemizin, aşevimizin bulunduğu, hocalar kahvesi kültürümüzün de yaşatacağımız bir alan da inşa edeceğiz’’ diye konuştu.