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Kamulaştırma görüşmeleri

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde taban suyunun korumasına yönelik olarak Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, inşaat kapsamına giren alanlarda kamulaştırma çalışmaları başlatıldı.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:45
Kamulaştırma görüşmeleri

DSİ Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu, Boğazlıyan ilçesinin Yenikışla bölgesinde hak sahipleriyle uzlaşma zemini aramaya başladı. Arazi Taban suyu Koruma işi inşaatı sahasına giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile Covid19 tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen unsurlarına da dikkate alarak uzlaşma görüşmeleri yapıldı. Son yıllarda yaşanılan kuraklık ile birlikte önemi daha da artan yeraltı ve yerüstü suların zararlılardan korunmasına yönelik çalışmalar yapan DSİ, Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenikışla köyündeki tarım arazileri taban suyunun zararlılardan korunmasına yönelik hazırlanan projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında, Yenikışla köyü Büyükçayır Deresi’nde 3 bin 550 metre, Yahyalı Deresi’nde 800 metre, Kayacık Deresi’nde 350 metre drenaj kanalı açılıp, menfez yapılacak. Boğazlıyan ilçe merkezindeki Tuzluyurt Deresi de ıslah edilmesi de projede yer alıyor. Yapılacak çalışma ile Yenikışla köyüne ait 800 hektar tarım arazisi arazi taban suyu zararlarından korunacak. 

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Kamulaştırma Görüşmeleri
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