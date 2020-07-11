Kamulaştırma çalışması

YOZGAT Merkez Musabeyli Projesi kapsamında yapımı öngörülen arıtma tesisleriyle ilgili kamulaştırma çalışmaları için hazırlıklar devam ediyor. Bişek Köyü Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik DSİ Bölge Müdürlüğü Kıymet Takdir Komisyonu tarafından Kıymet Takdiri arazi çalışmaları yapıldı. Bişek köyü ile birlikte Gülyayla Köyünde evsel atıksu arıtma tesisi, Baltasarılar Köyünde de atıksu toplama ve arıtma tesisi inşa edileceği bildirildi.