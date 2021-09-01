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Kamulaştırma başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki tarım topraklarını sulayacak olan kanalların geçeceği alanlarda tespit çalışmasının ardından kamulaştırma çalışmalarına da başlanıldı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 00:20
Kamulaştırma başladı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde tarım topraklarının sulaması amacıyla tesis edilen Baydiğin Göleti sulama tesisinin geçeceği alanlardaki taşınmazların kamulaştırma çalışmalarına başlanıldı.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Baydiğin Göleti Sulaması İnşaatı işine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik kıymetlendirme çalışmaları Haziran ayı içerisinde gerçekleştirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Kıymet Takdir Komisyonu tarafından, sulama hattının geçeceği alanlarda incelemeler yapılıp, tarlaların kıymetlendirmesi gerçekleştirildi. Sulama tesisinin geçeceği alanlarda yapılan tespitin ardından tarla sahipleriyle toplantı yapıldı, bilgiler verildi. Şimdi ise istimlak çalışmalarına başlanıldı. Aydıncık Baydiğin Göleti Sulaması İnşaatı işine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik DSİ Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu ile taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile Pandemi sürecinde Covid19 tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen unsurlarına da dikkate alarak uzlaşma görüşmeleri yapıldı. Aydıncık Baydiğin Göleti İnşaatının gövde dolgusu, tıkaç betonu, daimi teçhizat ve dolusavak imalatlarının da tamamlandığı bildirildi. Kil Çekirdekli Homojen Dolgu tipindeki gölette depolanacak 0.84 milyon metreküp su ile bin 760 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılacağı açıklandı.

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Kamulaştırma Başladı
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