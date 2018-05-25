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KAMULAŞTIRILIYOR

YOZGAT şehir merkezinde, 1976-1994 yılları arasında yapılan kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkartılan, Tunç Çağı dönemine ait antik kent kalıntılarının bulunduğu Mercimek Tepe Höyüğünde kazıların yapılabilmesi için başlatılan kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

KAMULAŞTIRILIYOR

YOZGAT şehir merkezinde, 1976-1994 yılları arasında yapılan kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkartılan, Tunç Çağı dönemine ait antik kent kalıntılarının bulunduğu Mercimek Tepe Höyüğünde kazıların yapılabilmesi için başlatılan kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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KAMULAŞTIRILIYOR

Mercimek Tepe Höyüğünde bulunan parsellerin önemli bölümünde kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Bakanlığın, kamulaştırma çalışmalarının ardından kazılara izin vereceği kaydedildi. Yozgat'ın Kapadokya- Hattuşaş arasında bulunduğuna dikkat çekilerek, Mercimek Tepe Höyüğünde toprak altındaki antik kent kalıntılarının ortaya çıkartılmasıyla, bölgenin yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden birisi olacağına dikkat çekildi. Yozgat şehir merkezinde bulunan Mercimek Tepe ile ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında Valilik tarafından bakanlığa ‘kurtarma kazısı yapılması’ talebini iletti. Bakanlık, bu tip alanlarda kamulaştırma yapılmadan yapılan kazılarda sorun yaşadığını, bu nedenle bölgenin tamamen kamulaştırıldıktan sonra kazı izni verilebileceğini ilettiği öğrenildi. Şu ana kadar sit alanı içerisinde yer alan bölgenin yarıdan fazlasında kamulaştırma yapıldı. Kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından bakanlığın vereceği izin doğrultusunda kurtarma kazılarına hemen başlanılabileceği bildirildi. 

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