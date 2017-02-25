Kamulaştırılacak!

Bakanlar Kurlu tarafından alınan kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye’nin pek çok yerinde yapılacak olan termik santraller ve doğalgaz boru hattının geçeceği güzergahların kamulaştırılmasına karar verildi.

Silivri ve Çerkezköy sınırları içinde bulunan bazı taşınmazların, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) uhdesindeki ruhsatlı maden sahalarında üretilecek kömürün değerlendirilmesi kapsamında yapımı planlanan termik santrallerin inşası amacıyla EÜAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.