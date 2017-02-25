Bakanlar Kurlu tarafından alınan kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye’nin pek çok yerinde yapılacak olan termik santraller ve doğalgaz boru hattının geçeceği güzergahların kamulaştırılmasına karar verildi.
Silivri ve Çerkezköy sınırları içinde bulunan bazı taşınmazların, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) uhdesindeki ruhsatlı maden sahalarında üretilecek kömürün değerlendirilmesi kapsamında yapımı planlanan termik santrallerin inşası amacıyla EÜAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konya'nın Kulu, Amasya'nın Gümüşhacıköy, Gümüşhane'nin Şiran, İzmir'in Bergama, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Tokat'ın Reşadiye, Yozgat'ın Şefaatli ve Manisa'nın Gölmarmara ilçelerindeki doğalgaz boru hattı projeleri kapsamında inşa edilecek tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının inşası için söz konusu illerin sınırları içinde yer alan bazı taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.
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