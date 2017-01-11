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Kamu yararı için!

11 Ocak 2017 Çarşamba 05:49
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Yozgat Valiliği ile Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlüleri esas alan işbirliği protokolü imzalandı.

Kamu yararı için!

Cezasının bir bölümünü cezaevinde tamamlayan hükümlülerin geri kalan cezasını dışarıda kamu hizmetinde ücretsiz olarak görevlendirilerek tamamlaması için Yozgat Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı.
 Yozgat Valiliği’nde gerçekleştirilen protokol törenine Vali Kemal Yurtnaç ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman katıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Kemal Yurtnaç, “2005 yılından önce sistemimizde böyle bir çalışma yoktu. Ancak 2005 yılında yapılan değişiklikle böyle bir şey sistemimize girdi. Biz de şimdi Yozgat’ta denetimli serbestlikle alakalı çalışmaları başsavcılığımızla beraber aktif hale getiriyoruz. Bu çerçevede Yozgat’ta 2 bin 400 kişiye yakın hükümlü denetimli serbestlik şartıyla dışarıdalar. Bunların bir kısmı kamu hizmetlerinde çalışacak. Kamu hizmetlerinde çalışmaları içinde başsavcılığımızla bir protokol imzaladık. Ayrıca denetimli serbestlik müdürlüğü ile alakalıda mevcut Halk Eğitim Müdürlüğü binamızı tahsis ettik” dedi.

İmzalanan Denetimli Serbestlik Protokolü sayesinde hem kamu hizmetlerinin görüldüğünü hem de hükümlülerin sosyalleşme ihtiyacının giderildiğini ifade eden Vali Yurtnaç, “Bu protokol çerçevesinde kamu birimlerimizde mahkeme tarafından kamu hizmetleri yapmasına karar verilen kişileri, günlük 2 saatten 8 saate kadar kamu biriminde çalıştıracağız. Hem kamu birimlerimiz personel ihtiyaçlarını karşılamış olacak hem de onlarda hükümlü oldukları şartları yerine getirmiş olacaklar. Bu sayede hem cezaevlerinde bir bakıma rahatlama olacak hem de o kişilerin topluma kazandırılması, bildiği bir mesleği kamu kanalıyla halka sunması sağlanacak” diye konuştu.

 

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