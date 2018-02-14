Kamu Sen desteği

Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Temsilcisi Mahmut Kabayel, sendika mensupları Cumhuriyet Alanı’nda, Afrin için bir araya geldi.

Mahmut Kabayel, milletin bekası ve ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için cansiperane mücadele eden tüm Mehmetçiklerin yanında olduklarını, kararlılıkla ifade ettiğini vurguladı.

Türkiye Kamu Sen olarak 400 bin üyeyle askerimizin yanında olduklarını bildiren Mahmut Kabayel,

“Duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayız. Her şart altında Mehmetçik’le beraberiz. Acımız da, sevincimiz de bir” dedi.

Kabaley, birlik ve beraberliğe nifak tohumları ekmek isteyenlere karşı bir araya geldiklerini belirtti.

Kabaley, askeriyle, milletiyle bir bütün olarak devletin ve devlet büyüklerinin yanında yer alacaklarını, her kararın sonuna kadar arkasında olduklarını dost düşmana göstermek için toplandıklarını hatırlattı.

Kabley, “80 milyon Türk milleti tek yürek, tek bilek kahraman Mehmetçikle birlikte Afrin’e yürümeye hazırdır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Yüce Türk halkının da destekleriyle yürütülen Afrin Harekatı için dualarımız Mehmetçiklerimizledir” şeklinde konuştu.

Mahmut Kabayel, açıklamasını şehitlere rahmet dileyerek sonlandırdı.

