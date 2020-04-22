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Kamu çalışanlarına 24 Nisan izini

CUMHURBAŞKANLIĞI İdari İşler Başkanlığı ‘Hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurmak kaydıyla kamu çalışanları 24 Nisan'da izinli olacak’ açıklamasını yaptı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:46
Kamu çalışanlarına 24 Nisan izini

Korona salgını nedeniyle hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı tedbirine 23 Nisan dolayısı ile ek tedbir getirilmişti. Alınan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ertesi gün olan 24 Nisan cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Toplamda 4 gün sürecek olan ve 27 Nisan Pazartesi günü saat 00:00’da sona erecek sokağa çıkma yasağının arkasından 24 Nisan’da kamu çalışanlarının işe gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Yapılan son açıklamaya göre, 24 Nisan’da kamu çalışanlarının izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

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Kamu çalışanlarına 24 Nisan Izini
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