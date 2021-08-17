KAMU ÇALIŞANLARI TEPKiLi

Hükümetin kamu çalışanlarına önerdiği ücret artışı oranını yetersiz bulan kamu çalışanları, bağlı oldukları sendikaların öncülüğünde eylemlerini sürdürüyor. Türkiye Kamu-Sen üyeleri Yozgat’ta sokağa çıkıp, dertlerini ve taleplerini dile getirdi. Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, geçtiğimiz yılın başında hayatımıza giren salgının, depremlerin, orman yangınlarının, sel felaketlerinin, kazaların adeta bir kâbus yaşattığını, sayısız vatandaşın, kamu görevlisinin bu afetlere kurban verildiğine dikkat çekti. Kabeyel, Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen eylemde yaptığı basın açıklamasında, ‘’Ülkemizde türlü olumsuzluklar yaşanırken Devletimiz maddi-manevi bütün yaraları sarmak için var gücüyle mücadele ediyor. UMKE’siyle, AFAD’ıyla, dalgıçlarıyla, itfaiyesiyle, sağlıkçısıyla, ormancısıyla, eğitimcisiyle, elektrik, doğalgaz, su, altyapı hizmetleriyle, postacısı, zabıtası ve güvenlik görevlisiyle halkımızın imdadına koşuyor. Kamu görevlilerimiz yalnızca olağan dönemlerde değil özellikle olağanüstü dönemlerde Devletimizin görünen yüzü, şefkat eli olarak hayati bir görev yürütüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde gerçekten de kamu çalışanlarımızın ifa ettikleri hizmetlerin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor. Yaşanan felaketlerde bir kere daha gördük ki, kamu hizmeti kutsal bir görev ve onu layıkıyla yerine getiren fedakâr çalışanlar sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında hayat normal seyrinde ilerleyebiliyor’’ dedi. 2012 yılından beri gerek zorunlu harcama kalemlerindeki artışlar gerekse döviz, altın, konut gibi kalemlere gelen zamlar, maaşlara yapılan zamların kat be kat üzerinde seyrettiğini aktaran Kabayel, kamu çalışanlarının maaşlarının yıl içinde enflasyon kadar bile artmadığını, sonradan verilen enflasyon farkının ise hiçbir yaraya merhem olmadığını ileri sürdü. ‘’Aynı işveren toplumun çeşitli kesimlerini desteklerken afetle, salgınla, felaketle boğuşan memurlarımız bir de ekonominin cenderesi altında eziliyor’’ diyen Kabayel, ‘’Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerimizin kazanımlarını artırmak ve olumsuz gidişata son verebilmek adına ortak taleple gittik. Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık 4’te 1’inin 2022 ve 2023 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde işveren tarafı da teklifini sundu. Kamu İşveren Heyeti, memur ve memur emeklilerine 2022 için yüzde 5+6; 2023 yılı için ise yüzde 6+6 maaş artışı öngörüyor. Bu teklif, bizim istediğimizin yarısı bile değildir, dolayısıyla kabul edilmesi de mümkün değildir. Halihazırda yıllık resmi enflasyon yüzde 18,95 seviyesindedir. Muhtemelen 2021 yılı enflasyonu yüzde 20 dolayında gerçekleşecektir. Bütün uluslararası kuruluşlar 2022 yılında Türkiye’de yıllık enflasyonun en iyimser tahminle yüzde 15 olacağını düşünmektedir. Yani önümüzdeki iki yıllık süre içinde enflasyon toplamda en az yüzde 35-40 dolayında gerçekleşecektir. Yapılan teklif ise bu gerçekleri karşılamaktan uzaktır’’ ifadelerini kullandı.